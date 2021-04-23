وزارة الصحة العراقية تتعاقد على شراء أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح إضافية

2021/04/23 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاقدت وزارة الصحة العراقية مع شركة فايزر لشراء أكثر من اربعة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف مليون جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايز، وذلك بعد وصول الوجبة الثانية من لقاح الشركة الى العراق.



واشارات الوزارة الى ان وجبات أخرى ستصل بشكل دوري اسبوعي، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات واقليم كردستان.

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