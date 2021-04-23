الصحة تعلن التعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

2021/04/23 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة “فايزر” لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “الوزير حسن التميمي أكد التعاقد على اربعة ملايين ونصف جرعة اضافية من اللقاح مع شركة فايزر”.

يشار الى ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم واسترازينكا).

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