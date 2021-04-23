الكشف عن 7 اعراض رئيسية تشير الى الاصابة بكورونا

2021/04/23 | 18:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مجلة "سانتي بلوس"santeplus) ) الفرنسية، عن 7 اعراض رئيسية تشير الى الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حتى لو لم يعلم الشخص بإصابته بالفيروس.

وبحسب الكاتبة "سارة سولنييه" فإن على كل شخص ملاحظة 7 اعراض قد تبدو عامة وغير مرتبطة بكوفيد-19، ولكنها قد تشير إلى إصابتك بكورونا وهي:

1- التهاب الملتحمة.

2- فقدان الشهية.

3- آلام البطن.

4- الإسهال.

5- التعب.

6- ضبابية الدماغ، أي التشويش الذهني الذي يعيق قدرتنا على التفكير أو تذكر الأشياء اليومية.

7- تلون الجلد أو تورم الأطراف أو الحكة أو الطفح الجلدي، قد تكون من الأعراض الجلدية لفيروس كورونا.

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