الخفاجي يعلن تشكيل لجان” نزيهة” للتحقيق بقتلة المتظاهرين والكشف عن المغيبين

2021/04/23 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، إعادة تشكيل لجان للتحقيق بقتلة المتظاهرين والكشف عن المغيبين من أبناء المحافظة.

واكد الخفاجي في تصريحات صحفية، تشكيل لجان نزيهة للتحقيق بقتلة المتظاهرين والكشف عن المغيبين من أبناء المحافظة بالتعاون مع القضاء للوصول الى نتائج مرضية، وأضاف أن خطط إدارة ذي قار هي تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وإرساء الامن وترسيخ السلم المجتمعي الى جانب الشروع بمشاريع استراتيجية تشمل جميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا الى ان هناك خطة عاجلة متوسطة وبعيدة المدى لتقديم الخدمات للمواطنين في ذي قار.

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