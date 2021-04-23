2021/04/23 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يصل سلطنة عمان، غدًا السبت، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، والوفد المرافق له في إطار جولة خليجية لكسب الدعم والمساندة لتنظيم البصرة للنسخة القادمة من بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



درجال يزور سلطنة عمان لبحث استضافة خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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