رئيس الحكومة الفرنسية يصف الهجوم الذي أودى بحياة شرطية بأنه ’همجي’ و ’جبان’

2021/04/23 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الجمعة، مقتل شرطية في هجوم بالسكين.

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وقال كاستيكس في تصريحات، (23 نيسان 2021)، إن "الجمهورية خسرت إحدى بطلات الحياة اليومية، في تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مسلح بسكين، الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" (23 نيسان 2021)، أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

وفي تطور لاحق أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية.

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