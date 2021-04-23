العراق يتعاقد مع

2021/04/23 | 18:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد 4.5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد على أربعة ملايين ونصف جرعة …

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