مكتب الإمام السيستاني يجيب حول حكم الإفطار في حال الضعف الشديد

2021/04/23 | 18:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، استقتاءً حول جواز الإفطار خلال شهر رمضان في حالة الضعف المفرط من عدمه.وجاء في نص نص الاستفتاءات وأجوبتها: السؤال: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟ الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز […]

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