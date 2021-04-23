البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

2021/04/23 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى المملكة المتحدة وبلجيكا في حزيران في أول رحلة خارجية له.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إن الرحلة تهدف إلى "إبراز التزامه باستعادة تحالفاتنا وتنشيط العلاقات عبر الأطلسي والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا".

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