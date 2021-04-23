القانونية النيابية تحدّد طرق القضاء على الرشى بالدوائر العدلية

2021/04/23 | 18:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، طرق القضاء على الرشى في الدوائر العدلية.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “تفشي ظاهرة الرشى في الدوائر العدلية، وتسجيل دائرة العقاري هي بؤرة لتفشي الرشى مع الأسف الشديد “، مبيناً أن “هناك معدلات كبيرة في ارتفاع معدلات الفساد”.وأشار العقابي، الى أن “الحلول […]

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