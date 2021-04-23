النقد الدولي: الإجراءات النقدية والمالية ضد كورونا جنبت العالم سيناريوهات أسوء

2021/04/23 | 19:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد صندوق النقد الدولي فعالية الإجراءات المتخذة من جانب دول العالم خلال جائحة كورونا على مستوى السياسات التقدية والمالية منعت حدوث نتائج اقتصادية أسوأ، إذ ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020.وذكر تقرير آفاق …

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