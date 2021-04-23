البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية للرئيس بايدن منذ توليه رئاسة أميركا

2021/04/23 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى المملكة المتحدة وبلجيكا في يونيو في أول رحلة خارجية له.

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن "الرحلة تهدف إلى إبراز التزامه باستعادة تحالفاتنا وتنشيط العلاقات عبر الأطلسي والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا".

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