توضيح بشان كفارة الجماع في نهار رمضان.. على من تقع الكفارة

2021/04/23 | 19:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مفتي مصر السباق وعضو هيئة كبار علماء في الجامع الأزهر علي جمعة، إن الجماع عمدا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.

وقال جمعة في فتوى، ان "بعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية".

ورد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول الجماع نهار رمضان، بشأن امرأة أفطرت 9 أيام من رمضان، منها 5 أيام في العرس و4 أيام العام التالي، وذلك بسبب الجماع في نهار رمضان، وأن المرأة كانت على جهل بخطورة فعل ذلك وعند سؤالها نصحها البعض بصيام شهرين متتابعين وأكد لها البعض الآخر أن الإثم على الزوج وعليهم احضار مبلغ معين لإطعام 60 مسكين ولكن زوجها رفض الصيام أو دفع المال، فما هو التصرف الصحيح؟

قال الدكتور علي جمعة، في رده على هذا السؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة وزوجها في هذه الحالة عليهم صيام 9 أيام لكل منهما.

وأوضح أن الزوج عليه وحده الكفارة جزاء التعدي على حدود الله، وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن عجز عن التكفير عن كلها أو بعضها بالصيام أطعم عن المعجوز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله.

واستشهد المفتي السابق بحديث صحيح، جاء فيه صحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط؛ ولأن الرجل المجامع يفطر بالجماع فعليه الكفارة العظمى وأما المرأة المجامعة فإنها تفطر بدخول شيء في فرجها قبل أن تصل إلى حد الجماع الشرعي فلا كفارة عظمى عليها.

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