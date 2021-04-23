قائد شرطة محافظة الانبار: ضبط أكبر كمية من مادة الحشيشة المخدرة غربي الأنبار

2021/04/23 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، حقيقة ضبط اكبر كمية من مادة الحشيشة بعملية أمنية استباقية في المناطق الغربية.

وقال كسار في تصريح صحفي إن قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت منطقة قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية اعتراف أحد تجار الحشيشة الموقوف في احدى مراكز الاحتجاز الامني بوجود كمية كبيرة من مادة الحشيشة تم اخفاؤها في المنطقة المستهدفة.

واضاف ان القوة طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط ستة عشر كيلو غرام من مادة الحشيشة.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار أطلقت حملة أمنية واسعة النطاق لتعقب تجار الحشيشة ومتعاطي الحبوب المخدرة في عموم مدن المحافظة.

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