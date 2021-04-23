2021/04/23 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منعت المملكة العربية السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، اعتبارا من الأحد القادم، بعد إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في شحنة فواكه.

وجاء القرار السعودي بعد ساعات على إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية عن إحباط محاولة لتهريب مليونين ونصف قرص مخدر، كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة في السعودية لتهريب مليونين ونصف قرص مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة في السعودية لتهريب مليونين ونصف قرص مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).