وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح استرازينيكا لا تزال تفوق مخاطره

2021/04/23 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنّ فوائد لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا، تزداد مع ارتفاع سن متلقي الجرعة.

وذكرت الوكالة أن فوائد لقاح أسترازينيكا لا تزال تفوق المخاطر على غرار التعرّض لتجلطات دموية.

هذا، وأوضحت الوكالة الأوروبية في بيان أنّ دراسة جديدة أظهرت أنّ فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن وأنّ هذه الفوائد لا تزال تفوق المخاطر.

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