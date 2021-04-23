2021/04/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، ان موازنة المحافظة من تنمية الأقاليم تبلغ 144 مليار دينار، وأن بذمة المحافظة مبلغا يصل الى 312 مليار دينار عن المشاريع المستمرة.وأوضح الياسري في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "سيتم تخصيص 90 مليار دينار للمشاريع الجديدة "، مبينا ان "اعداد الزائرين سنوياً للمحافظة من داخل العراق قبل جائحة كورونا يتراوح بين الى 30 الى 35 مليون زائر، فضلا عن الزائرين العرب والأجانب قبل الجائحة، وان محافظة النجف الاشرف لم تتسلم اي مبالغ للسياحة الدينية".وأضاف ان "الاعداد الكبيرة للزائرين تستهلك البنى التحتية، وهي بحاجة الى اعداد كبيرة من عمال التنظيف، وان الموازنة لم تنصف المحافظة"، مشيرا الى انه "تحدث مع رئيس مجلس النواب ومع النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومع وزير التخطيط بخصوص موازنة المحافظة والذين وعدوا بدورهم بمنح المحافظة تخصيصات مالية للزيارات الدينية".واكد الياسري "ضرورة تضمين المحافظة تخصيصات مالية خاصة في موازنة العام المقبل لتغطية نفقات الزائرين"، لافتا الى ان "المحافظة ستعمل على انجاز المشاريع التي حققت حاليا نسب إنجاز عالية، وان من المشاريع المستمرة التي ستركز عليها المحافظة هي مشاريع الكهرباء والماء والمجاري والصحة واكمال البنايات المدرسية وتعبيد الطرق". وتابع ان "من المشاريع الجديدة في المحافظة مشروع مجاري عملاق لمنطقتي الحيرة والمناذرة بكلفة 40 مليار دينار، وهناك مشروع تبليط المكرمة وحي الميلاد بالكامل، وجزء كبير من حي السلام، وان المحافظة ستولي اهتماما بالأقضية والنواحي وحسب كثافتها السكانية، وان حركة الاعمار لم تتوقف في المحافظة".ولفت الياسري الى "توقف شركات التبليط في المحافظة عن العمل بسبب عدم تجهيز وزارة النفط مادة الزفت لوجود مشاكل فنية لمعامل الوزارة في الناصرية والبصرة "، معربا عن امله ان "يتوفر دعم حقيقي للمشاريع في محافظة النجف الاشرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: المحافظة بذمتها 312 مليار دينار وما خصص لها بالموازنة 144 فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: المحافظة بذمتها 312 مليار دينار وما خصص لها بالموازنة 144 فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).