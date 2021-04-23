كندا تحذر من ارتفاع إصابات كورونا ما لم يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة

2021/04/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر مسؤولو الصحة من أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 في كندا قد تتضاعف تقريبا إلى أكثر من 15 ألفا من 8600 بحلول نهاية أبريل، ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وقال المسؤولون في إفادة صحفية إنه إذا خفض الأشخاص عدد الاتصالات الشخصية بنسبة 20% إلى 30%، فقد ينخفض ​​عدد الحالات إلى حوالي 4500.

وقالت تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة: "تذكرنا أعداد الحالات المرتفعة واتجاهات المرض الشديدة بأننا ما زلنا في سباق قائم بين اللقاحات والمتغيرات".

وتكافح المقاطعات الرئيسية مثل أونتاريو للتعامل مع الموجة الثالثة المتفاقمة من كورونا، وتتهم أوتاوا بعدم القيام بما يكفي لتضييق الخناق على انتشار متغيرات فيروسات جديدة أكثر قابلية للانتقال وأيضا إفشال شراء اللقاحات.

ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء جاستن ترودو وزوجته صوفي جرعاتهما الأولى من لقاح AstraZeneca اليوم الجمعة.

وسجلت كندا حتى الآن ما مجموعه 23822 حالة وفاة و1155834 حالة إصابة بـ COVID-19.

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