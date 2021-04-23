الصحة العراقية تعلن تسجيل 8017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/23 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكوادر الصحية سجلت 8017 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 6826 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 46 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة”.

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