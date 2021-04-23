2021/04/23 | 19:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده "لن تستسلم أمام الإرهاب الإسلامي".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ويأتي تصريح الرئيس ماكرون بعد ساعات قليلة من مقتل شرطية فرنسية بعد مهاجمتها بسلاح أبيض من قبل شخص يحمل الجنسية التونسية.

ودان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الجمعة، مقتل شرطية في هجوم بالسكين.

وقال كاستيكس في تصريحات، (23 نيسان 2021)، إن "الجمهورية خسرت إحدى بطلات الحياة اليومية، في تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مسلح بسكين، الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وقالت إذاعة "أوروبا 1" (23 نيسان 2021)، أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

وفي تطور لاحق أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يثير الجدل مجدداً: لن نستسلم أمام ’الإرهاب الإسلامي’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يثير الجدل مجدداً: لن نستسلم أمام ’الإرهاب الإسلامي’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).