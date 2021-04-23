2021/04/23 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل تونسي، الجمعة، طعنا شرطية فرنسية عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قبل أن يقتله شرطي بالرصاص، في اعتداء وصفه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بأنه "تصرف همجي وجبان إلى أقصى حد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طعنها مرتين وكانت عائدة من استراحة".. تفاصيل الاعتداء قرب باريس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طعنها مرتين وكانت عائدة من استراحة".. تفاصيل الاعتداء قرب باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).