موقف وبائي مرتفع في العراق.. وعشرات الوفيات

2021/04/23 | 19:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1018321 بعد تسجيل 8017 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 8017 إصابة، و46 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 6826 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.5%.

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