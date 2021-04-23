البيت الابيض يعلن أولى رحلات بايدن الخارجية

2021/04/23 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى المملكة المتحدة وبلجيكا في يونيو في أول رحلة خارجية له.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إن الرحلة تهدف إلى “إبراز التزامه باستعادة تحالفاتنا وتنشيط العلاقات عبر الأطلسي والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا”.

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