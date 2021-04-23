مستشار محافظ ذي قار يحسم قضية الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة جميل الشمري

2021/04/23 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، الجمعة، ان حكومة مصطفى الكاظمي عاجزة وغير قادرة على الكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين.

وذكر عجيل في تصريح لـNRT اليوم، (23 نيسان 2021)، ان "الحكومة الحالية لا تستطيع الكشف عن الجناة ولا تملك القدرة على ذلك وعند مطالبتنا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في احد اللقاءات حول تسليم رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري ومحاسبته، وعدنا وقال خلال اسبوعين سيكون جميل الشمري قضيتي، ويأتيكم مكبلا للناصرية، ولكن لم يستطع تنفيذ وعده".

وأوضح، ان "الحكومة عاجزة عن كشف قتلة المتظاهرين كونها منبثقة من الأحزاب، وان الأحزاب التي تشكل الحكومة هي من تقتل المتظاهرين، فلا اعتقد بأنهم سيقومون بكشف حقيقي للجناة من قتلة المتظاهرين، ونحن لا نعول كثيرا على ذلك".

وأكد، ان "الحكومة ضعيفة وهزيلة وتحاول لملمة شتاتها كيف ماتستطيع، ولكن لحد الآن لم تقم بخطوة واحدة تجعلنا نثق على كشف الجناة الحقيقيين، كما ان القضاء مسيس ولديه عجز بهذا الموضوع وحتى التحقيق بيد ضباط تابعين إلى ميليشيات الأحزاب ولم يكشف شي جديد لغاية الآن".

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