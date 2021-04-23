2021/04/23 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1279 مشاهدة

كشفت وزارة الكهرباء، الجمعة، مصير مشروع ربط الطاقة الكهربائية مع دول الخليج، وكذلك مع المملكة الأردنية التي وقع العراق مؤخرا اتفاقية معها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لـ NRT عربية اليوم (23 نيسان 2021)، إن "مشاريع الربط الكهربائي سواء مع الخليج او الاردن لن تكون جاهزة خلال موسم الصيف الحالي، لان موضوع الربط الخليجي يستلزم في مرحلته الأولى 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة وقد أوفى العراق بـ 80% من التزاماته في هذه الاتفاقية وهناك التزامات أخرى مع هيئة الربط لانزال ماضين بها".

وأضاف موسى، أنه "جرى التفاوض مؤخرا على انشاء خط يربط محطة الزور بمحطة الفاو طوله 300 كيلومتر، يقع 220 كيلومتر منه داخل الأراضي الكويتية و80 داخل العراقية وهو الان في طور مسح مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة وخلوها من المشاكل والمعوقات والاثار الأخرى، وهذا يتطلب سقفا زمنيا، ونعتقد ان المشروع سيكون جاهزا بمرحلته الأولى صيف عام 2022".

وأوضح، أن "موضوع الربط الكهربائي مع الأردن أحيل العمل به إلى شركة جنيرال إلكترك، وهو يتطلب أن يقر لانه ممول من القروض، والسقف الزمني لإنجاز المرحلة الأولى منه تقتضي نقل 150 ميغاواط مما يحتاج إلى قرابة 26 شهرا، حيث أن الشركة المخولة بالموضوع تدرس نقاط الربط وفحص التربة وخلوها من المخلفات العسكرية تحديد النقاط المناسبة للربط".

وبين المتحدث باسم الكهرباء، أن "مشروع الربط مع الأردن يستلزم بمحطته الأولى انشاء محطة القائم التحويلية وانشاء خط ريشة - قائم لنقل طاقة 150 ميغاواط"، مشيرا إلى أن "النقط الأهم في مشاريع الربط سواء مع الخليج أو الأردن هي لاتأسس لاستيراد الطاقة فحسب انما تأسس لتبادل منفعة الطاقة وجعل العراق بلدا ممررا وحافظا لأمن الطاقة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تكشف لـNRT مصير مشروع الربط الكهربائي مع الخليج والأردن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تكشف لـNRT مصير مشروع الربط الكهربائي مع الخليج والأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).