التربية النيابية توصي بالتعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي

2021/04/23 | 19:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "لجنة التربية النيابية تتابع مع وزارة التربية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المحاضرين الى عقود واطلاق التخصيصات المالية التي تم تخصيصها في موازنة 2021".وأشار إلى أنه "بما أن السنة المالية تبدأ من 1 /1 وتنتهي في 31/ 12 فإن لجنة التربية النيابية طالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد بأثر رجعي من 1 / 1 / 2021 لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين بوزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021.

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