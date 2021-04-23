القبض على متهمين بالإرهاب في بغداد

2021/04/23 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤ إرهاب في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "أثناء الممارسات الأمنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت مفارز سيطرتي الصقور والشعب القبض على إرهابيين اثنين في كل سيطرة متهم واحد".

وأشارت إلى أنه "تم تسليمهما الى جهتي الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

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