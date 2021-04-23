قرار سعودي بتعليق استيراد الفواكه من لبنان بعد ضبط مخدرات في شحنة لمحصول الرمان

2021/04/23 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السعودية، الجمعة، تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان، أو السماح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5,3 ملايين حبة "كبتاغون" مخدرة مُخبأة ضمن شحنة من محصول الرمان.

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وأشارت الداخلية السعودية في بيان تابعه "ناس"، (23 نيسان 2021)، إلى أنّ "الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات"، تحديداً "الخضروات والفواكه".

وأضافت "نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل".

وفي أول تعليق رسمي في بيروت، أعلنت وزارة الخارجية في بيان تبلّغها من السفارة السعودية بمضمون القرار، ودعت الأجهزة المعنية "للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

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