"فتاك وغير مرئي".. أسرار سلاح "الطاقة الموجهة"

2021/04/23 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعن الأشكال التي تأتي فيها أسلحة "الطاقة الموجهة"، فإن دراسة لـ "جامعة الدفاع الوطني" الأميركية، تقول إنها قد تأتي على شكل أشعة ليزر، أو موجات راديو عالية، أو ميكروويف.

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