2021/04/23 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بضمانة روسية.. الاسايش تعلن وقف اطلاق النار "مؤقتا" في القامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضمانة روسية.. الاسايش تعلن وقف اطلاق النار "مؤقتا" في القامشلي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضمانة روسية.. الاسايش تعلن وقف اطلاق النار "مؤقتا" في القامشلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).