خسارة جديدة للصقور في دوري ابطال اسيا

2021/04/23 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مني فريق القوة الحوية بخسارة جديدة في دوري ابطال آسيا، بعدما خسر بهدف دون رد امام تراكتور سازي الايراني اليوم الجمعة.

وتواجه الفريقان على ملعب الشارقة في الامارات لحساب مباريات الجولة الرابعة من البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب مهدي تكدارينجاد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة توقف رصيد الصقور عند النقطة الثانية في المركز الثالث، بينما اصبح رصيد تراكتور 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

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