هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في سواحل الصويرة‎ بالمغرب

2021/04/23 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على سلم ريختر في سواحل الصويرة.

وأوردت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن “الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة، وقعت في وقت مبكر جدا من صباح اليوم”.

وأضافت: “الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا”.

ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.

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