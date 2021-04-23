بيان رسمي من يويفا بشأن

2021/04/23 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنَّ القرارات المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، لا تزال تحت التقييم.وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن القرارات المتعلقة بالسوبر ليج لا تزال قيد التقييم".وأضاف البيان: "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم إطلاعها على آخر التطورات بشأن ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي".واختتم: "تتضمن التطورات الخيارات المتاحة أمام اليويفا، والخطوات التي يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذها مستقبلًا".وافادت تقارير صحفية، بأن العقوبات قد تصل للاستبعاد من البطولات الأوروبية هذا الموسم وفي الموسم المقبل".وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية، انسحابها، أما يوفنتوس أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.

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