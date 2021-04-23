دخول 40 صهريجاً محملاً بأوكسجين طبي للعراق

2021/04/23 | 20:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، تسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز جمرك سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، أن “موظفي مركز جمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 40 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من 17 – 23 نيسان، وذلك بعد إكمال جميع الإجراءات الجمركية”.وأضافت، أن “هذه الخطوة […]

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