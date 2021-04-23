2021/04/23 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستأنف الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستأنف الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).