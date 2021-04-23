2021/04/23 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني خسر فريق القوة الجوية بكرة القدم، اليوم الجمعة، بهدف نظيف من قبل تراكتور الايراني في اللقاء الذي جرى على ملعب الشارقة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية بدوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال آسيا المركز الخبري الوطني.

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