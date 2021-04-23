استمرار الاشتباكات في قامشلو

2021/04/23 | 20:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في مدينة قامشو غربي كوردستان بين قوات الاسايش وقوات تابعة للنظام السوري.

وقال شيمار حيمو، الناشط السياسي في غرب كوردستان لـ PUKmedia، يوم الجمعة، ان اشتباكات عنيفة تدور في احياء (خلك وتي) وان قوات الاسايش تسطير بشكل كامل على حي (حيلكو).

وأوضح حيمو، ان أكثر من 80% من حي (تي) يسيطر عليه قوات الاسايش وان معراك عنيفة تدور هناك، مبينا انه عدد من القناصين تابعين لقوات الدفاع المدني محصورون داخل الابنية فيما تطالبهم قوات الاسايش بالاستسلام عبر مكبرات الصوت.

PUKmedia خاص

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