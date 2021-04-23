هيكي يعلق بشأن الهجمات الصاروخية على مطار بغداد

2021/04/23 | 20:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الجمعة، على الهجمات الصاروخية التي استهدفت محيط مطار بغداد الدولي مساء أمس الخميس.

وقال هيكي في تغريدة على منصة تويتر "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخباري إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت.



لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار.

وأضاف، يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام.



لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار.

وكانت خلية الاعلام الامني قد قالت خلال بيان أمس الخميس، أن 3 صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع.

PUKmedia متابعة

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