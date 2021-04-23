السفير البريطاني عن استهداف مطار بغداد: طائرتي هبطت بعد الهجوم بدقائق

2021/04/23 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، الجمعة، أن طائرته هبطت في مطار بغداد بعد وقت قصير من الهجوم الصاروخي.

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وقال هيكي في تدوينة تابعها "ناس" (23 نيسان 2021): "لقد هبطت ليلة امس ليتم إخباري "إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف السفير: "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام"، مشيراً إلى أنه "لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، بياناً بعد القصف الصاروخي الجديد الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

وقال بيان الخلية الذي تلقى "ناس"، نسخة منه ليلة الخميس على الجمعة، (23 نيسان 2021)، إنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

وأضاف البيان "سقطت ٣ صواريخ على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع، ولم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو ١٠ ايام، وباشرت قيادة عمليات بغداد بتشكيل فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث".

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