القوات المسلحة الأردنية تنتشر على مداخل ومخارج محافظات المملكة

2021/04/23 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، على مداخل محافظات ومدن المملكة ومخارجها، لتطبيق القرارات الحكومية بشأن حظر التجوال الشامل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن “القوات الأمنية فعلت نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين”.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس، وتزامنا مع القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.

يشار إلى أن “قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع بدأ الساعة 7 من مساء الخميس، ويستمر حتى الساعة الـ6 من صباح السبت”.

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