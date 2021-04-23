علامتان في الفم تدلان على ارتفاع مستويات السكر في الدم

2021/04/23 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو داء السكري من النوع الثاني غير

ضار للوهلة الأولى لأن الأعراض لا تشعر

المريض بالضرورة بتوعك.



وفي الواقع،

يمكنك التعايش مع الحالة المزمنة

لسنوات دون معرفة ذلك.

ويميل مرض السكري إلى تأكيد نفسه فقط

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