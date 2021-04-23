بحث جديد ربما يفسّر سبب ميل الإناث للعيش فترة أطول من الذكور!

2021/04/23 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون من الولايات المتحدة أنه مع

تقدم ذكور ذباب الفاكهة في العمر، تصبح

الأقسام المتكررة في كروموسومات Y

الخاصة بهم نشطة، ما يسبب آثارا سامة.

وعلى وجه التحديد، أظهرت الدراسات

السابقة على ذباب الف

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