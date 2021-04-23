تحرك جديد لمحافظ ذي قار للكشف عن قتلة المتظاهرين

2021/04/23 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم

الجمعة، آلية خطط إدارة المحافظة، فيما

أكد إعادة تشكيل لجان للتحقيق بقتلة

المتظاهرين والكشف عن المغيبين من

أبناء المحافظة.

وقال الخفاجي، إنه "تمت إعادة تشكيل

لجان

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