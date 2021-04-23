المياحي: أكثر من 200 مشروع وزاري متوقف نتيجة مشكلات قانونية وفساد

2021/04/23 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، أن أكثر من مئتي مشروع وزاري متوقف نتيجة مشكلات قانونية وفساد، فيما أشار إلى أن المحافظة بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني للنهوض بالمشاريع الخدمية.

وقال المياحي في تصريحات صحفية، إن الموازنة لا تلبي عشرين بالمئة من حاجة المحافظة للمشاريع والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس، مبينا انه سيتم العمل بالأساس على إكمال المشاريع المتلكئة.

وأشار إلى أن جميع مشاريع البنى التحتية لها تخصيص مالي، موضحا أن المحافظة تشهد حركة إعمار جيدة في الوقت الراهن وتحتاج إلى تعزيز بالأموال،لافتا إلى أن أكثر من مئتي مشروع وزاري متوقف يحتوي على مشكلات قانونية وفساد وتحويل للنزاهة دون حلول تذكر.

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