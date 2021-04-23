الصقور تحلق بعيدا عن أبطال آسيا

2021/04/23 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، مباراته أمام تركتور سازي تبريز الإيراني في لقاء جرى على ملعب الشارقة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وسجل الفريق الإيراني هدف الفوز في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق اللاعب مهدي تاكدارا.

وشهدت المباراة طرد اللاعب مهدي جبار في الدقيقة 38 من عمر المباراة، وبخسارة القوة الجوية فأنه يغادر البطولة بشكل رسمي.

وبنهاية مباراة اليوم إستمر الشارقة الاماراتي بصدار فرق المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، يليه تراكتور الايراني 6 نقاط، ونقطتين للجوية وباختاكور الأوزبكي، مع اكتمال مباريات الجولة الرابعة اليوم بلقاء الشارقة وباختاكور اليوم ايضا.

PUKmedia متابعة

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