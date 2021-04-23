ديالى.. استشهاد خبير متفجرات

2021/04/23 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد واصيب 7 منتسبين في القوات الامنية اليوم الجمعة في منطقة الجيزاني التابعة لناحية العبارة ضمن محافظة ديالى.

وقال عباس محمد الناشط المدني في المحافظة لـ PUKmedia، يوم الجمعة، ان خبير متفجرات استشهد واصيب 6 اخرين بجروح متفاوتة اثر انفجار عبوة ناسفة بقوات امنية كانت تمشط منطقة الجيزاني.

واضاف: ان العبوة انفجرت اثناء محاولة خبير المتفجرات بتفكيكها، اذ ادت الى استشهاده على الفور.

PUKmedia خاص

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