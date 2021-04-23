ضمنت المنصورية وتسعى للقرنة.. الصين تتوسع في العراق و

2021/04/23 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت الصين مؤخرا من مساعيها للاستحواذ على مشاريع استراتيجية في العراق، سواء تلك المتعلقة بقطاع الطاقة أو البنى التحتية ونزولا عن مشاريع الإسكان وغيرها، وهي خطوة "أولى" تهدف من خلالها لتعزيز نفوذها في هذا البلد وصولا إلى هدفها الرئيسي المتمثل ببعث الحياة في مشروع "الحزام والطريق".

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