2021/04/23 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



تفكيك إحدى شبكات تزوير معاملات ضحايا الإرهاب بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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