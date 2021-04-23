السفير البريطاني: العراق لن يستقر بوجود الجماعات المسلحة

قال السفير البريطاني ستيفن هيكي، إن العراق لن يكون مستقرًا طالما استمرت الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون.
وذكر هيكي في تدوينة تابعها "ألترا عراق": "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخباري إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".
وأضاف السفير: "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون العراق مستقرًا ومزدهرًا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".
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