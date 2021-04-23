السفير البريطاني: العراق لن يستقر بوجود الجماعات المسلحة

2021/04/23 | 21:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال السفير البريطاني ستيفن هيكي، إن العراق لن يكون مستقرًا طالما استمرت الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون.

وذكر هيكي في تدوينة تابعها "ألترا عراق": "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخباري إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف السفير: "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون العراق مستقرًا ومزدهرًا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".

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