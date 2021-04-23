السعودية - إيران: هل تطبيع العلاقات حاجة ملحة أم مناورة سياسية؟

2021/04/23 | 21:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتناول التقارب السعودي الإيراني والحديث وتوقع جولة ثانية من المحادثات في العراق ثم ننتقل إلى مقتل وتشييع الرئيس التشادي وتسلم نجله محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري وسط رفض من المعارضة وأخيرا نختم بانطلاق مركبة الفضاء سبيس إكس الى محطة الفضاء الدولية.

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